Guillaume GERVAIS

Interlocuteur unique auprès de clients public et privé, je suis le garant des engagements contractuels de SODEXO sur nos activités de Solution de Qualité de Vie et en facilities management

.

J'assure la relation client, les démarches commerciales, le reporting, le suivi et l'organisation complète des prestations délivrées sur les sites dont SODEXO a la responsabilité.



Expertise particulière : gestion multisites (National & Régional)



Mes compétences :

Commercial

Relation client

GMAO/Maintenance

Management d'équipe

Reporting

Rigueur dans le travail

Direction centre de profits

Facilities Management

Immobilier

Maintenance

Marché public

Gestion budgétaire

Gestion de projet

Coordination de travaux

Cahier des charges

Offres commerciales

Pilotage d'activité