Pierre GOBIN

Actualité : de 2015 à 2017, je prépare un Master Génie Civil à l'Université Bretagne Sud, à Lorient.



J'ai 25 ans, je suis diplômé en génie civil (Licence et DUT). De plus, j'ai étudié en école spécialisée les logiciels de CAO Autocad, Allplan et Archicad. Grâce à mes stages d'études, j'ai décroché mon premier job chez le constructeur de maisons en bois Arcadial, en Vendée. Pendant 1 an et demi, j'étais dessinateur des plans d'avants-projets aux plans d'exécution.

Puis de mai 2014 à avril 2015, j'ai vécu à l'étranger : 9 mois en Nouvelle-Zélande puis 2 mois en Asie du sud-est (Singapour, Malaisie et Vietnam). Au programme : travail, amélioration de l'anglais, rencontres et décalages culturels.

Fort de ces expériences et de mes formations, je suis quelqu'un de rigoureux, organisé et compétent dans mon domaine.



Mes compétences :

Infographie

Conception graphique

Allplan

Génie civil

Calcul de structure