Mon CV est visible en .pdf ici :

http://pierre.gobin.free.fr/cv/



-------------------------------------------------------





Depuis plus de quinze années, j'évolue dans le monde de l’informatique où j'ai acquis une expérience tant dans la direction de projets informatiques que dans le management de ressources humaines.

Depuis 1990, j'ai créé plusieurs logiciels de gestion permettant de travailler en mobilité : d'abord sur minitel, puis sur RTC par BBS, puis internet.



Voici mes champs de compétences :

- Directeur Informatique :

o Etablir la stratégie globale de l'accès à l'information.

o Manager des équipes informatiques.

o Gérer un parc matériel et assurer la veille technologique.

- Chef de projets Internet :

o Diriger la création et l'évolution de sites Internet avec ou non accès aux données.

o Encadrer le développement et l'évolution de tous types d'applications en particulier les

web-applications (ASP).



Autonome, rigoureux, doté d'un réel sens de la communication et de l'encadrement, je suis passionné par les nouvelles technologies et Internet.



Après avoir été Directeur Informatique pendant plusieurs années dans une petite SSII spécialisée dans les applications Web, je suis maintenant direteur d'une société d'édition du logiciel MULTI-PLANNING, à découvrir ici : http://pierre.gobin.free.fr/cv/liens.php



Mes compétences :

Informatique

Internet

Mobile

Responsable informatique

Web

Web mobile

Webmaster