Sylvain THOUVENOT

Ma passion pour l'aviation n'ayant pas pu se concrétiser professionnellement, je suis rentré à La Poste en 84 en temps que Facteur.



Mon implication dans l'entreprise et ma passion pour l'informatique m'ont permis de gravir de nombreux échelons à La Poste pour y être actuellement Cadre Supérieur au Siège Courrier.



Ma passion de l'informatique m'amène à concevoir et réaliser de nombreux programmes (CRM, modélisation Archéologie et Astrophysique, sites internets, Jeux, mise en place de réseau informatique,...) à titre personnel dans divers langages (Delphi, C, ASP, Mysql, Php, routine assembleur...) et à être reconnu au sein de La Poste comme Expert en SI.



Ma passion de l'aviation ne m'ayant jamais quittée je la pratique au travers l'étude de son histoire, les meetings et envisage de me lancer dans la construction amateur.





Amoureux de la nature et des vieilles pierres, je vis au fin fond de la province où je restaure une vieille ferme et m'adonne à titre amateur à l'archéologie.



Après 25 ans d'évolution au sein de La Poste, et pour continuer à progresser, j'envisage fortement une mobilité vers d'autres Fonctions Publiques (ou entreprises publiques) ou bien pourquoi pas (mon statut de fonctionnaire me le permettant) une disponibilité pour allez quelques temps dans le secteur privé voire constituer une petite structure d'édition de logiciels informatiques.



