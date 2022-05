Pierre GODARD

Gérant d'une société d'import export depuis 2012, société créée avec 2 associés. Nous avons débuté par vendre en France aux particuliers, restaurateurs, cavistes et nous commençons a exporter vers l'Afrique.

Chef de studio depuis 1988, j'ai toujours travaillé dans le domaine de la publicité que ce soit en agence ou dans des studios de production.

Je maîtrise la chaîne graphique, la colorimétrie, la photogravure. Expertise dans les domaines de la presse, l'affichage, le médical, la grande distribution, l'édition, le packaging et les rapports annuels.

Mise au point des process pour une plus frande fluidité de la production.

Externalisation offshore de tout ou partie des dossiers, participation aux process permettant cette externalisation.



Mes compétences :

Chef de projet

Production

Print