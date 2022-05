Pierre GOETZ

Ingénieur Projets - Industrialisation & Amélioration Continue



Compétences:

- Solides compétences en usinage de pièces en titane, acier inoxydable et aluminium.

- Analyse du comportement global entre machines-outils, outils coupants et matière.

- Etude et optimisation des procédés d'usinage existants

- Participation à des activités LEAN

chez Boeing.

- Rédaction de rapports.

- Capable de diriger une petite équipe technique

- Formations, soutien et suivi des ingénieurs juniors

- Rigoureux et organisé

- Ouvert d'esprit et désireux d'apprendre



Mes compétences :

FAO

Gamme de fabrication

Industrialisation

Machine outils

Methodes

Outils coupants

Production

Usinage

Gestion de projet

Gestion de la production

Amélioration continue

Analyse de risque

Lean

Titanium

SolidWorks