Pierre GOFFAUX

Grâce à mes expériences professionnelles à l'étranger, en France et associatives, j'ai pu développer les compétences suivantes:

- Capacité d'adaptation dans un environnement international

- Sens du relationnel

- Maîtrise de la langue anglaise

- Pratique intermédiaire de l'allemand



Je possède également des connaissances dans les domaines du conseil en entreprise, du commerce international, de l'import-export, du marketing digital et stratégique, de l'analyse financière et de l'entreprenariat



Mes compétences :

Marketing digital

Google analytics

Développement commercial

Commerce international

Négociation

Stratégie d'entreprise

Études de marché

Consultant junior

Import-export