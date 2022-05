Pierre GOMBERT

Gestion et production de projets événementiels (Réceptifs, Incentive, Team Building, RP, Conférences, etc.) , Management, Relations Publiques (institutionnel et économique), Communication, Commercial, Gestion administrative et financière, Négociations prestataires-fournisseurs, Gestion juridique et sociale, Sport professionnel, Image, Sport loisirs, Réglementation, Conseil, Collectivités territoriales, Marchés publics.



Mes compétences :

Ressources humaines

Communication

Gestion de projet

Sport

Management

Tourisme

Marchés publics

Evénementiel

Gestion sociale

Loisirs