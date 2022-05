Pierre GOMEZ

J'ai travaillé pendant quinze ans dans la commercialisation des solutions télécoms pour diverses opérateurs

( vente de forfaits mobiles,assurances,accessoires,domotiques....),pour une clientèle de pros et particuliers.



J'ai commencé en tant que vendeur, puis directeur de magasin de téléphonie à mon compte en associé et ensuite responsable de point de vente chez l'opérateur de téléphonie SFR pendant huit ans : une véritable école de l'expérience client, de la négociation commerciale et du management (accompagnement et encadrement d'une équipe de 9 vendeurs pour les rendre performantes et les faire monter en compétences).



Excellent sens relationnel,diplomate,tenace,culture du résultat,polyvalent et challenger, voilà des qualités qui jalonnent mon quotidien.



Mes compétences :

Fidélisation client

Détermination

Gestion de portefeuille

Développement commercial

Gestion de la relation client

Management commercial

Accompagnement individuel

Argumentaire de Vente

Rigueur

Culture du résultat

Coaching d'équipe

Esprit d'équipe

Coaching individuel

Faire monter en compétence

Esprit d'initiative