Pierre GONDÉ

Docteur Ingénieur de l'Agro Montpellier, j'ai été successivement:

Responsable Contrôle Qualité puis Responsable Production de l'usine de Vendôme des Fromageries Bel, et suis dans le Groupe Mc Cain depuis 20 ans en tant que Responsable Affaires Réglementaires et RSE. J'ai évolué successivement au sein des services Qualité, R&D, Integrated Supply Chain et maintenant RSE (Responsabilité Sociétale d'entreprise) européens

J'ai une grande expérience en certification, Assurance Qualité, Nutrition, RSE et Réglementation, ainsi que les corps gras

Je suis président ou membre de groupes de travail de l'Interprofession de l'industrie alimentaire française et européenne

Producteur d'huile d'olive

Fondateur de la Table Ronde de Vendôme



J'étudie toute opportunité qui pourrait se présenter en qualité, affaires scientifiques et réglementaires, CSR ou R&D au sud d'une ligne Bordeaux-Lyon



Mes compétences :

Veille réglementaire

Affaires réglementaires

Nutrition

Qualité

Responsabilité sociétale des entreprises

Recherche scientifique

ISO 900X Standard

Audit