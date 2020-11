Pierre GONNE

1987 - 1991 : Avocat barreau de Charleroi et Bruxelles

1991 - 1992 : Juriste - Fiduciaire FIMECO (FRANCE)

1992 - 1994 : Attaché de recherche FUNDP Namur (Informatique et droit)

1994 - 1999 : Juriste - Deloitte Fiduciaire (ex Moores Rowland)

1999 - 2002 : Juriste - Manager - KPMG

2002 - 2004 : Juriste fiscaliste - Manager - ERNST & YOUNG

2004 - 2005 : Responsable département patrimonial Mobilis - FRANCE (ROUBAIX)

(Family Office du Groupe Mulliez)

2005 - 2006 : Juriste fiscaliste - Senior Manager - Deloitte

(Responsable des agences de Charleroi et Liège)

2006 -2020 Directeur Juridique - Groupe Wilhelm & C°

2006 - Gérant Cogestpa Sprl

2020 - Jade Fiducial - Bruxelles - Branch Manager





Matières pratiquées et centres d'intérêts: Droit des Sociétés - Droit fiscal - Droit Patrimonial - Droit Immobilier

Optimisation juridique et fiscale d'avoirs patrimoniaux