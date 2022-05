Pierre GRANGE

Diplômé de l'Ecole Polytechnique de Montréal (M.Sc., Energies renouvelables) et de l'Ecole des Mines de Nantes (Ingénieur Systèmes Énergétiques), Pierre est à l'écoute d'opportunités dans le domaine des énergies renouvelables.

Enthousiaste et dynamique au quotidien, il est pragmatique dans son approche des problèmes et cherche une efficacité maximale au sein des équipes dans lesquelles il évolue.

Tourné vers l'avenir et l'humain, Pierre cherche une entreprise qui travaille en cohérence avec une vision sobre, efficace et durable du futur.



Mes compétences :

Cogénération

Bâtiment

Photovoltaïque

Microsoft Office

Thermodynamique

Thermique

Environnement

Développement durable

Turbomachines

Traduction anglais français

Electricité

Hydraulique

TRNSYS

Pompe à chaleur

MATLAB

Microsoft Excel

Géothermie

Mécanique des fluides

Climatisation

Visual Basic for Applications

Chauffage

Analyse de cycle de vie

Energie solaire

Energie éolienne

Energies renouvelables