Pierre GRANJON

Ingénieur matériaux et environnement, je suis à la recherche d’un poste dans l’économie circulaire en Normandie. Avec 3 ans d’expérience en conception et recyclage et 1 an de volontariat en Scandinavie, j’ai une vision globale du cycle de vie des produits et je comprends les contraintes de chaque acteur de la chaîne. Je suis passionné par le système de gestion des ressources dans un écosystème naturel, et j’aimerais faire passer notre industrie et notre consommation d’un système de gestion des déchets à un système de cycle de vie de la matière. Je suis donc intéressé par des postes en eco-conception, recyclage et autres valorisation ou QHSE, tout en restant ouvert à d’autres opportunités dans une entreprise engagée dans la RSE.



Mes compétences :

Développement durable

Polymères

Recyclage

Matériaux

Matériaux composites

Métallurgie

Leadership

Injection plastique

Autonomie

Esprit d'équipe

Laboratoire de Recherche

Conception

Aisance relationelle

Cosmétique

Microsoft Office

Gestion de projet

Verre

Céramique

Analyse de données

Ingénierie

Gestion de la qualité

Packaging

Sketch up

Relation fournisseurs

Curiosité

Relationnel

Optimisme

Responsable