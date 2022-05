Pierre GRASCHA

Consultant et Formateur Scientifique certifié ICPF&PSI au niveau Expert, fondateur et gérant de SPG-ACTIONS s.a.r.l., cabinet de Conseil et de Formation indépendant, spécialisé dans les domaines de la formulation des produits cosmétiques et des biocides, la microbiologie, de la réglementation, les procédés industriels.

Website: spg-actions.com



Auteurs et co-auteurs de quelques ouvrages scientifiques, auteurs de nombreux articles scientifiques, j'interviens aussi en tant qu'enseignant vacataire universitaire pour divers Masters de Formulation (biocides, conservateurs, émulsions, tensioactifs, gestion de projets...).



Mes compétences :

Toxicologie

Formulation cosmétique et produits d'hygiène

Gestion de projets

Biocides

Microbiologie médicale

Dermatologie

Enseignement universitaire

Management

Conseils et Formations en formulation