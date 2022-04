Hicham SAFINE

Ingénieur chimiste, docteur en pharmacie et MBA, je suis actuellement responsable de l'Assurance Qualité pour les filiales Européennes, CIS et Canada du groupe Eli Lilly & Company.

Je dispose d'une expérience de plus de 12 ans dans l'industrie pharmaceutique, incluant des postes en site de production (au sein des départements d'industrialisation et validation, production, assurance qualité), gestion des sous-traitants (fabrication) du groupe Lilly en Europe, Afrique et Asie ainsi qu'en Assurance Qualité pour les filiales Marketing du groupe.

Parlant 4 langues (français, espagnol, anglais et espagnol), je suis également Green Belt.



Mes compétences :

Négociateur

Assurance qualité

Management

Qualité

Production

Amélioration continue