Pierre GRASSI

Ayant 3 ans d'expérience professionnelle en tant qu'auditeur financier, j'ai été amené à réaliser des missions classiques d'audit et de commissariat aux comptes.



A travers la revue des processus clés des diverses entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, je me suis familiarisé avec le contrôle interne et j'ai découvert les spécificités et les enjeux économiques de différents secteurs d'activité.



J'ai approfondi mes connaissances en droit à travers les revues des documents juridiques que j'ai été amené à traiter au cours de mes missions.



La tranversalité du métier m'a permis de développer des connaissances à la fois comptables, financières et juridiques ainsi que des capacités d'organisation, de rigueur, d'esprit critique et de travail en équipe.