Pierre GRENET

Mieux appréhender les problématiques de l'espace, répondre aux besoins des populations et améliorer leur cadre de vie, valoriser des territoires qui ne cessent d'évoluer et innover tout en respectant leur identité... Tels sont les objectifs que je m'efforce de remplir à travers ma passion et mon engagement.



Diplômé en aménagement du territoire et développement local, mes expériences m'ont amené à aborder diverses thématiques liées à l'accompagnement et au développement des territoires ruraux. J'aspire à poursuivre dans cette voie et à renforcer mes compétences au plus proche du terrain.



Entretenant des relations étroites avec la Pologne (dont j'étudie la langue), je me tiens également ouvert à toute proposition en lien avec ce pays dans les domaines suivants : géographie, culture, documentation, enseignement, géomarketing, médias, tourisme, relations internationales...



Polyvalence, rigueur, sens de l'organisation et du relationnel sont les attributs qui me caractérisent le mieux.



Activités extra-professionnelles : badminton (en compétition), généalogie, voyages réguliers en Pologne



Mes compétences :

Aménagement du territoire

Rédaction

Urbanisme

Microsoft Office

Brainstorming

Communication

Cartographie

Project management

Enquête de terrain

Conduite d'étude