Pierre GRENIER

*Leader stratégique, dynamique et rigoureux, axé sur les résultats;

*Excellent sens des affaires;

*Intègre, développant des ralations franches basées sur la confiance;

*Négociateur chevronné;

*Mes valeurs : Authenticité, Créativité, Engagement, Ouverture et Apprentissage.





Principales réalisations :



*Mise en œuvre du Cercle de l'Industrie de l'Optique / Photonique, de ses activités de formation et de développement des affaires, projet générant près de 10 millions $ en retombées économiques directes (contrats);

*Mise à jour du cadre stratégique du Créneau d’excellence ACCORD Optique-Photonique et rédaction du plan d’affaires 2014-2019;

*Analyse du potentiel de valorisation de technologies et des possibilités de créer des consortiums visant à en accélérer leur développement et leur commercialisation; 2 projets de consortiums industriels ont été financés (1.8 million) et 8 sont en élaboration;

* Responsable d’un projet (3.6 millions $) visant l’adaptation de technologies développées par un centre de recherche pour répondre à des besoins en agroalimentaire;

* Responsable du projet d’implantation d’un logiciel de gestion des relations avec la clientèle (CRM);

*Organisation et supervision d’une multitude d’activités de Marketing et de développement d’affaires (Fiches techniques, Symposium, Rencontres technologiques, congrès, site WEB, etc.);

*Négociation et la réalisation de plusieurs contrats majeurs ( > 500K), dont plusieurs, ont nécessité la supervision de la livraison et de l’installation ainsi que la formation du personnel technique;

*Ouverture d’un point de service permettant de livrer en moins de 3 heures des produits périssables.



Compétences clés



*Compréhension des enjeux des organisations, vision, et réflexion stratégique;

*Identification et compréhension des besoins de marché;

*Gestion d’équipe multidisciplinaire;

*Automatisation des processus d’affaires;

*Commercialisation et positionnement de produits.



Mes compétences :

Cycle de vente

Formation

Gestion de projets

Plan d'affaires

Rédaction

Service à la clientèle

Service après vente

Supervision

Vente