Pierre GRIFFAULT

Sérieux, autonome et ayant un bon relationnel avec les interlocuteurs internes et externes, je me suis réorienté vers l'Architecture Navale afin de contribuer aux technologies dans ce domaine qui me passionne. Je suis actuellement à la recherche d'un poste en tant qu'ingénieur R&D/BE ou responsable de projet.



Mes compétences :

Rhinoceros

Python Programming

Microsoft Office

Linux

FORTRAN

Architecture navale

Conseil

Management

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Hydrodynamique