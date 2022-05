Pierre GRIMAUD

Conseil en gestion , consultant,fondateur et developpeur de societes je suis actuellement partiellement en retraite depuis le 1 janvier 2015 et reste gestionnaire de Grimaud & co a boulogne 92



J'assure en parallele des missions de gestion immobiliere sur la region parisienne



Mes secteurs de predilection sont le marche des accessoires pour animaux de compagnie et plus particulierement les lignes de produits hygiene et cosmetique s'y appliquant.

Je suis fondateur et developpeur de la ligne Naturea



Mon hobby est centré sur la biodiversité et suis fondateur de la fete des plantes de cardroc, une manifestation annuelle qui reuni chaque premier dimanche de juin 70 pepinieristes et decorateur dans mon jardin.nous y accueillons 8000 visiteurs ( 5e edition )

J'organise egalement le concours st hubert pour les chasseurs avec chiens d'arret et spaniels

Ancien Rugbymen et Decathlonien



Mes compétences :

developpement de projet d'entreprise sous tous ses

coatching d'equipe operationnelle

developpement de ligne cosmetique pour animaux de

marché des accessoires pour animaux de compagnie e