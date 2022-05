Pierre GROLLEAU

Pgrolleau.coach@gmail.com

06.47.27.03.19

Accompagnement, conseil, formation.



« Homme de convictions et de relations, avec 30 années d’expérience en management, j’attribue l’essentiel de l’efficacité à l’individu et considère que l’autonomie est un des facteurs clé de la performance. Elle ouvre les portes de la confiance et de la réciprocité.

Je connais et comprends les enjeux d’une organisation, d’un poste, d’une responsabilité, de la culture du résultat pour avoir relevé le défi permanent de la formation et du progrès dans l’action.



Certifié Exécutive Coaching H.E.C.



Domaines d’action,



- Accompagner une prise de responsabilité, un changement de poste

- Manager la transition, accompagner les projets

- Élaborer un projet professionnel

- Optimiser les acquis d’une formation professionnelle

- Gérer la relation avec son N+1 et son environnement professionnel

- Gérer des tensions professionnelles/médiation

- Gérer les potentiels et créer une « dream-team

- Construire une relation positive avec son équipe

- Accompagner les coachs internes

- Créer une dynamique d’équipe et de relations positives et efficaces en ateliers de co-développement



Domaine d’activité spécifique à la gouvernance institutionnelle



Accompagnement des administrateurs élus dont la responsabilité relève des critères d’honorabilité, de compétences et d’expérience placés sous contrôle des instances règlementaires. Conforter son engagement, renforcer sa légitimité, accroître sa contribution.