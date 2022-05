Après 35 années passées dans le monde de l'entreprise dont 30 en management, je me suis lancé de le coaching individuel et collectif auprès des particuliers et des entreprises.

Ce qui me caractérise : pragmatisme et optimisme

Ce que je veux transmettre : Confiance et autonomie

La petite phrase qui me suit : ne jamais remettre à demain ce que l'on peut faire d'humain.