Pierre GROS

Actuellement, Directeur des ventes France chez RougeGorge Lingerie, j'ai la responsabilité de l'animation des Directeurs régionaux au service des 150 magasins succursales et affiliés français.

Je pilote avec mon équipe de Directeurs régionaux l'animation des équipes, l'activité commerciale et la gestion commerçante des différentes boutiques afin de garantir mes engagements de satisfaction clients et de rentabilité.



De 2009 à 2012 j'ai eu en charge l'animation de la région Languedoc Roussillon en tant que Directeur régional de l'enseigne Camaieu. L'occasion pour moi de découvrir et pratiquer le management à distance d'une équipe de 15 responsables de magasin.

La préparation, l'anticipation et l'écoute sont indispensables pour garantir le niveau d'exigence nécessaire à la réalisation de bonnes performances.



Mon parcours chez Décathlon a été également très enrichissant, il m'a permis de me forger des convictions fortes en management, gestion et commerce.

Entre 1998 et 2008 j'ai eu l'opportunité d'être successivement responsable de rayon, Directeur de magasin et responsable de la communication locale dans l'équipe de la direction générale France.



J'ai le plaisir d'être marié avec Cecile, chef d'entreprise et nous sommes les heureux parents de 3 garçons, Pablo, Vassily et Melvil.

Passionné de sports de montagne ski bien sur mais également randonnée et alpinisme. Après avoir pratiqué le running sur route, j'ai naturellement emprunté les chemins de randonnée pour devenir un trailer assidu.



Mes compétences :

Animateur

Autonomie

Evénementiel

International

Management

Sport

Vente

Merchandising

Communication