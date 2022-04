Florence CLEUET

Après quatre ans d’expérience au sein de cabinets d'Audit, je souhaite à présent m’orienter vers le monde de l’entreprise sur la métropole Lilloise afin de participer à ses décisions de gestion et de contribuer ainsi à son développement.

Maîtrisant les rouages économiques, juridiques, comptables et financiers des PME-PMI grâce à la responsabilité de dossiers d'Audit, je veux mettre mes compétences à disposition d'un service de Contrôle de gestion pour prévoir, contrôler, analyser et conseiller au sein d'une société dans laquelle à terme je pourrai évoluer.



Mes compétences :

Audit

Audit financier

Audit interne

Contrôle de gestion

DAF