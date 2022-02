Thierry LALIN

De formation comptable, je suis entré dans l'entreprise Enersys (anciennement Oldham puis Hawker) en 1987.

J'ai gravi les échelons afin de me retrouver au poste de responsable administration du personnel où j'ai pu m'épanouir professionnelement.

Mon premier poste dans la compagnie se trouvait dans le département Finances.

Le démarrage et pendant quelques années m'ont fait connaître beaucoup de spécificités de paie (passage de 650 à 1400 paies et retour en fin de parcours à 850-900 paies/ mois).

J'adore les chiffres et je me suis bien adapté à ce job.

L'évolution de ma fonction m'éloigne de cet aspect de ma profession et tend plus vers des dossiers RH

Le relationnel est un atout important dans toutes les faces de mon métier. Beaucoup de réunions et de négociations auprès des réprésentants du personnel agrémentent ce quotiden.

Depuis le 22 mars 2011, j'ai rejoint une nouvelle société Hygena à Seclin afin de relever de nouveaux défis en tant que responsable des rémunérations et de la paie. Réorganisation du service avec la mise en place de nouvelles méthodes afin d'optimiser au maximum le processus paie.



Mes compétences :

Administration

Administration du personnel

Paie

Rémunération

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Bulletins

ADP Human Resources