Pierre GRUYELLE

Un parcours débuté dans la fonction commerciale terrain en BtoB puis en BtoC, en vente directe et indirecte.

J'intègre alors le leader mondial du marché du tabac.

Une évolution vers des postes de management d'équipes de commerciaux.

Associés au poste ou en détachement full time, j'ai participé et géré des projets stratégiques.



Je suis très orienté vers des activités de conquête réclamant un état d'esprit de Pionnier.



Mes compétences :

Recrutement

Management d'équipes

Leadership

Orientation clients

Orientation résultats

B to B to C