Pierre Guéguin est Directeur de Mission (Manager) chez Accenture.



Il a une expérience de gestion de projet et technique sur SAP HR, SAP Architecture (Netweaver, BC), Gestion de contrat d'Outsourcing, Infrastructures Techniques et Opérations



Il est formé sur SAP HR, SAP Java WebDynpro, Business Intelligence (SAP BW Module), Exchange Infrastrucure (SAP XI/PI Module), ITIL, et possède 2 diplômes Ingénieur Télécom SudParis (ex Telecom INT), UPMP Paris 6 - Network).



Mes compétences :

ITIL

Netweaver

SAP

Sap bw

SAP HR

SAP PI

SAP XI