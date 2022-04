Sylvain MOQUET

Ingénieur Diplomé de l'Ecole Central de Nantes en Développement de produits et Systèmes Industriels. Mon coeur de métier est la définition, le contrôle et l'optimisation des procédés. Des expériences en informatique, R&D et Système Qualité me permettent d'accomplir mes missions avec efficacité et discernement en prenant en compte dès le début d'un projet ses différenst aspects et de développer des synergies au sein d'un groupe de travail.



Apres une expérience de 6 an au Mexique je suis actuellement en poste dans le nord ouest de l'Espagne.



Mes compétences :

Process

Lean

Productique

Fonderie de fonte et d'aluminium

Iso 9001