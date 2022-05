De formation littéraire et cinématographique, je me suis ensuite orienté vers le graphisme alors en pleine révolution informatique. Aujourd'hui, fort de 20 ans d'expérience, et continuant à développer en parallèle des projets autour du cinéma (écriture, rédaction d'un blog critique), j'imagine un futur dans lequel aspirations et compétences seraient associées.