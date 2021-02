Pierre GUIHO

Ingénieur de formation avec un profil polyvalent toujours prêt à relevé de nouveaux challenges !



J'ai tout d'abord souhaité acquérir une expertise technique dans le domaine des infrastructures de communications unifiées.



Durant 7 ans, tant sur des missions de Run que de Build, j'ai pu mettre à profit mes compétences au sein de différents opérateurs comme OBS ou SFR ou encore directement chez des clients finaux dans les secteurs suivants : banque, finance et assurance.



Tant sur des rôles opérationnels que de pilotage de projet ou enfin d'avant-vente je suis aujourd'hui capable d'intervenir sur l'ensemble des phases critiques d'un projet IT.



Vous souhaitez obtenir plus de détails sur mes expériences passées ?



Contactez moi !





Mes compétences :

Communication unifiée/Visioconférence

Solution innovante

Stratégie multicanal

Business plan

Business developpement

Genesys

Cisco Unified Communications

Avaya Aura

Alcatel OXE

AMOA

AMOE

ITIL

TTM