Pierre GUILHAMON

Cadre commercial pendant prés de 20 ans dans l'industrie pharmaceutique en tant que délégué médical puis hospitalier, je maitrise la relation client et la promotion de produits techniques.

Aprés une formation en immobilier au sein de l'ESC de Toulouse, je suis maintenant conseiller en immobilier chez Century 21 à Albi. J'ai retrouvé un métier qui me passionne et suis chargé de rentrer des biens (maisons et appartements) puis de trouver les clients à qui les vendre. J'assure aussi le suivi de la bonne réalisation des expertises (amiante, plomb, gaz, électricité, performance énergétique ...) le conseil en financement et je travaille en relation étroite avec un constructeur de maison individuelle.



Mes compétences :

Psychiatrie

Cardiologie

Gériatrie

Dispositifs médicaux

Neurologie