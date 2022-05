Pierre GUILLARD

Plus de 20 ans d'expérience en milieu industriel international (secteurs automobile et ferroviaire).

Double compétence de Responsable Grands Comptes et Chef de Projet.

Phase d'acquisition, pilotage d'appels d'offres et de projets avec management d'équipes pluridisciplinaires (ingénieur qualité, méthodes, commercial, conception Produit).

Adaptation rapide à différentes sociétés, clients, produits, secteurs dans des contextes internationaux avec utilisation quotidienne des langues étrangères (allemand, anglais).



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Marketing

Gestion de projet

Export

Automobile