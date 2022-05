Actuellement animateur sur la web radio F2X, je cherche un emploi à temps partiel pour pérennisé mon travail à la radio. Je suis quelqu'un d'assez spontané, réactif, très enthousiaste, souriant et mon sens de l'humour me rend particulièrement sociable. J'ai une bonne capacité d'adaptation, je suis très à l'écoute et apprend vite !



Mes compétences :

Animation

Guitare

Musique

Doublage

Jeu vidéo

Voix off