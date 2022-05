Pierre-Guillaume COUTURIER

Directeur juridique au sein du cabinet P&M Consulting, ancien conseiller à la chambre de commerce de Paris, et diplômé de l'université Panthéon-Assas, après un cycle secondaire au lycée Militaire de Saint-Cyr, je me suis lancé dans un projet durable d'accompagnement des sociétés avec mon associé ayant le même cursus que moi.



Notre expérience à la chambre de commerce nous a conduit à créer un service personnalisé pour les créateur d'entreprise, qui souvent se retrouve face à de multiples problématiques une fois leur société immatriculée.



Le constat de l'absence d'accompagnement des entrepreneurs au moment de la clôture de leur structure, nous a décider à créer ce service.



Jeune et dynamique, le plaisir de constater la réussite de tous anime mon quotidien .



Mes compétences :

Droit des sociétés

Conseil

Droit des affaires

Juriste