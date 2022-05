Pierre GUILLET

Depuis 2013 à 2015 j'ai créé et développé le portefeuille clients de l'agence de courtage en assurances Assu2000 de Saint-Lô (50).

De formation hôtelière, je me suis donné les moyens, il y a quelques années, de prendre un nouveau virage dans ma carrière. J'ai donc repris des études en alternance afin d'obtenir une formation diplômante pour devenir attaché commercial.

Une conversion professionnelle réussie puisque j'ai obtenu ce diplôme en septembre 2012.

Je retiens de mes expériences une forte implication au niveau de la satisfaction et la fidélisation des clients que j'applique au quotidien lors de mes relations professionnelles.



Mes compétences :

Management d'équipe

Relation client

Commercial

Ecoute client

Restaurants