Pierre GUILLET

DISFATEL est une PMI française résolument axée sur l'innovation, la qualité et la satisfaction client.

Depuis maintenant presque 40 ans, Disfatel a su s'imposer comme un expert en détection de gaz, maîtrisant complètement la chaîne de valeur : R&D, conception, fabrication, installation et SAV.

Nos systèmes électroniques équipent des chaufferies, des process industriels, des groupes frigorifiques notamment. Nous proposons aussi des appareils portables permettant la localisation de fuites de gaz.

Notre gamme dédiée à la qualité de l'air dans les parkings souterrains équipe près de 800 parkings en France.



ALTAIR VISION est spécialisée depuis plus de 15 ans dans le traitement des images de véhicules, et développe son propre système de lecture de plaques d’immatriculation : le LPM.

Ce système modulaire équipe plus de 200 sites à travers l’Europe et le Canada. Altaïr Vision est un acteur majeur de la lecture de plaques minéralogiques. Les applications développées vont de la simple ouverture barrière à la gestion de parking en complément du système de péage en passant par la gestion autonome de parcs de stationnement et de sites. Altaïr a complété sa gamme en y adjoignant des le comptage ainsi que le jalonnement dynamique permettant d'orienter les véhicules sur un parc ou dans un site.







