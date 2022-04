Claire GELIOT

Une double compétence :

- 10 ans d'expérience commerciale et marketing opérationnelle,

- Depuis 9 ans : spécialisée dans l'Ingénierie de maintien dans l'emploi de travailleurs handicapés, je mets cette expertise au service des employeurs pour identifier, accompagner et mettre en œuvre une solution sur-mesure pour pérenniser l'emploi des salariés en risque d'inaptitude.



Mes compétences :

Relation d'aide centrée sur la personne

Méthode ADVP

Sensibilisation ergonomie et handicap