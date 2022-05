Pierre GUILLET

L'articulation des données aux processus, lieux de création de la valeur ajoutée des entreprises et administrations est au coeur des systèmes d'information.

Comme l’attestent les expériences présentées ci-dessous, j’ai acquis une vision claire de ce qui était commun ou au contraire spécifique aux domaines transactionnel et décisionnel. Cependant l'évolution des technologies de l'information et la part croissante attribuée au système d'information dans la chaîne de valeur de l'entreprise pousse au renforcement de l'intégration de ces deux domaines.

L'approche MDM m'intéresse car à la jonction de ceux-ci. Elle est, aussi, celle qui permet la fluidité entre décisionnel stratégique et décisionnel opérationnel. Comment intégrer pour faciliter le pilotage stratégique tout en conservant la dynamique propre au spécifique ?

Par ailleurs, pour ce qui concerne l'intelligence des données, le datamining, dans la mesure où un certain nombre d’outils arrivent maintenant à maturité, offre des perspectives réalistes pour une contribution à l'activité des agents économiques.



13 années décisionnelles : maîtriser la chaîne décisionnelle



- Mettre en place une offre décisionnelle

- Modéliser dimensionnellement et déployer datawarehouse et datamart

- Acquérir les données via l'alimentation

- Restituer les données via le reporting

- Prendre en compte le triptyque : Organisationnel-Fonctionnel-Technqiue



4 années transactionnelles : projet de courtage en assurance



- Modéliser la non redondance, la cohérence et la conservation de l'information

- Mettre en place une solution de gestion complète de gestion de courtage en assurance.



Mes compétences :

Philosophie

MDM

SGBD

Communication

Modélisation

Probabilités

Conception