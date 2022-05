Pierre GUILLOT

Diplômé d’un master en communication, j’ai effectué plusieurs stages de longue durée au cours de mes quatre années d’études supérieures (cabinet d’élu, parti politique, et, plus récemment, à la direction de la communication du Sénat) qui m’ont permis d’éprouver la solidité de mes connaissances et compétences.



Aujourd’hui, j’entends mettre mes compétences et la richesse de mes expériences au sein des sphères publiques locale et nationale au service d’une stratégie de communication ambitieuse et concrète dans un secteur qui me passionne de longue date.