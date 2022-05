Pierre GUINHUT

Bonjour.

Marié et Père de 3 enfants, j'ai 47 ans et j'ai vécu une vingtaine d'années professionnelles riches et passionnantes au cours desquelles j'ai eu la chance d'exercer successivement les métiers de laboratin (au CRTS de Rennes pendant mes études de biologie), de visiteur médical dans deux entités citées dans mon parcours, de directeur régional puis responsable des ventes, de responsable d'un service de sales effectiveness,et plus récemment de formateur(Poste actuel)



Mes compétences :

Vente

Marketing

Pharmacie

Formation

Pédagogie