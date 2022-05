Pierre GUIRAUTANE

Gestionnaire de projets depuis plus de 10 ans, je possède une solide expérience de travail dans les TI, notamment dans les secteurs bancaire, de l’assurance et de la distribution. J’ai développé une expertise en gestion de projets en maîtrisant la portée, les budgets et les échéanciers. Axé sur la qualité et les résultats, j’ai à cœur la satisfaction du client.



Reconnu pour ma fiabilité, ma persévérance et ma diplomatie, je suis attentif aux autres. J’apprécie particulièrement organiser, planifier et coordonner, tant les projets TI que les projets d’affaires.