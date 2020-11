Pierre HOFFMANN

Réseau

- Sécurité : Fortinet / Fortigate / FortAnalyser

- Switchs : HP, H3C, Alcatel, Cisco Nexus et Catalyst

- Routage statique et Ospf

- Wan MPLS

- VPN IPsec et SSL

- Wifi : Motorola Rfs, Fortiwifi, Cisco Wlc

- Réseaux Ethernet / Support cuivre et fibre optique



Supervision réseau

- Cacti

- HP IMC

- Zabbix

- HP openview



Système

- Linux (RedHat, Debian), Unix ( Aix,Hp-ux, Tru64, Solaris)

- Windows Server (Active Directory)

- Vmware Vsphere ESX / HyperV

- SAN : Emc, IBM (Storwize), Brocade

- Matériel serveur HP, Dell, HP-PA, Bull



Scripting

- Perl

- PowerShell

- Ansible



Téléphonie

- Alcatel 4400 / Oxe

- Alcatel Oxo



* Mise en place de scripts Unix Shell, Perl et Process d'install Sun Jumpstart.

* Base de données: Oracle, Microsoft SQL Server, Mysql, Postgresql

* Mise en place / Administration Proxy Internet SQUID

* Administration de sauvegardes centralisées HP Omniback (OpenView)

* Outil de virtualisation de serveurs (VMWare ESX)

* Outils de supervision Systèmes & Réseaux : Zabbix

* Système embarqué linux

* Administration Windows NT 3.51, NT 4, W2000, W2003 serveur

* Administration Active Directory (Windows 2000), création de scripts et de GPO,..

* Administration Exchange 5.5 & 2000

* Administration Citrix Metaframe 1.8, XPe, Présentation Server 3.0



* Eléments actifs réseaux Cisco Catalyst, HP Procurve Niveau 2,3,4 et routeurs

* Protocole réseau Tcp/Ip (DHCP, DNS), Firewall iptable

* Outils de supervision SNMP What's UP, OpenView NNM, MRTG,...

* Outils de capture de trames Sniffer NAI, Ethereal

* Solution de protection anti-viral Trend Micro passerelles internet, serveurs et postes clients



* Maintenance des postes clients: logiciel et matériel.

* Bonne connaissance de Windows XP Pro, Windows 2000, Office XP

* Création de site internet (Html, Php 4, Dreamweaver, Flash, serveur Apache)

* Outils de Développement Delphi, Visual Basic, Java, C++.



Formation :

--------------

* 2016 Formation Cisco Nexus 9K

* 2004 Formation d'une semaine chez NetWork Appliance (La Défense) Administration de Filer (CIFS, NFS, NDMP)

* 2002 Formation développement Delphi & Client- Serveur

* 1999 & 2001 Formations à l'administration de bases de données Oracle.

* 1999 Formation de 3 semaines chez Alcatel à Colombe : Administration Autocom A4400.



Mes compétences :

Microsoft Server

Microsoft Windows server

Télécoms

UNIX

Fortigate

Cisco Nexus

Firewall

Cisco Catalyst

Linux Redhat

Linux embarqué

Réseau