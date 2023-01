Vincent CAPELLE

* COMPETENCES:



- Pilotage et suivi de projets: estimation, planification, budget



- Développement Web: encadrement, conception, réalisation, tests et recette.



- Décisionnel: analyse et conception de datawarehouse, élaboration d’états statistiques



* DOMAINES:



- Distribution: budget d'achat, assortiment, approvisionnement



- Banque assurance: assurance bancaire, gestion de sinistres



- Assurance maritime et transport: souscription, gestion de sinistres



- Facturation multi-fluides: facturation eau gaz et électricité.





* TECHNIQUES:



- Web technologies: Java J2EE, PHP



- Frameworks et outils: Struts, Hibernate, Log4J, Eclipse, JBuilder X, NetBeans



- Outils et méthodes: UML, Poseïdon, SQL plus, SVN, VSS



- Langages: JAVA/J2EE, PhP, Javascript, SQL, XML, HTML, PowerBuilder, Windev, C++, C, Visual Basic



- SGBD: Oracle, MySQL, SQL Server, SQL Base



- Suivi: MS Project, Excel, Powerpoint, Mantis



- Décisionnel: COGNOS, BO



