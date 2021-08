Pierre INVERNIZZI

Partenaire des grandes entreprises et des développeurs d'applications informatiques, j'interviens comme concepteur de supports pédagogiques et comme animateur / formateur.

En tant que concepteur, je conçoit des supports pédagogiques de type "print" au audio-visuels.

En tant que formateur, je conçois des formations personnalisées sur les outils de communication ou les mises à niveaux des environnements bureautique.

J'effectue également des prestations d'écriture de process qualité et de dossiers de Spécifications Fonctionnelles Générales.

Pour en savoir un peu plus, voir : mon profil sur LinkedIn, ou mes sites Internet, ou ma fiche perso sur le site de BNI France (Membre du BNI Victor Hugo - Paris)



Mes compétences :

Formation bureautique

Formateur PAO

Formateur Photoshop

Chef de projet qualité

Chef de projet communication senior

Infographiste PAO

Graphiste Photohop