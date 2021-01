J'ai acquis une solide expèrience de la Supply Chain au sein de la Socièté TDK Electronics Europe, Gantois (responsable logistique groupe) ainsi que Cobham Microwave (Responsable Supply chain).



Cela me mermet de maitriser les differents flux et d'appliquer les best practice au sein de mon département.



Mes compétences :

Certification Auditeur Supply Chain Masters

Management

Gestion de projet

Approvisionnement

Logistique

Conseil

Lean management