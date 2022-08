Pierre LESPINASSE

Directeur Général Adjoint de la communauté d'agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse, en charge de la cohésion sociale et du CIAS : 33 communes, 37 000 habitants, 9,5 millions d'€ de budgets, 220 salariés. Mise en œuvre des politiques publiques en matière de personnes âgées, enfance, jeunesse, action sociale et politique de la ville. Gestion d'établissements dont EHPAD de 141 lits ou 130 places de crèches. Outre les fonctions de gestion, managériales et d'expertise politique, pilotage de 2 grands projets de reconstruction de l'EHPAD et du Foyer Logement pour personnes âgées : aspects techniques, juridiques financiers et stratégiques.



Mes compétences :

Finances publiques

Collectivités Territoriales

Management

Gestion de projet

Management des organisations