Issu d'une famille de musicien, Pierre Louis Godeberge étudie la flûte traversière avec Gaston Crunelle et Philippe Gauthier au Conservatoire du Xe arrt. de Paris, Après des études de musicologie à l’université de Paris-Sorbonne, il étudie la direction d’orchestre avec Jean-Claude Hartmann à l’ENM d’Evry, Pierre Dervaux (Paris), Constantin Bugeanu (Bucarest), le chant lyrique avec Gabriel Bacquier, Marie-Claire Cottin (Paris) et le Lied allemand avec Paul von Schilhawsky (Salzbourg). Il étudie la direction de chœur avec Paul de Plinval à l’ENM de Créteil, Stéphane Caillat (Paris), Konrad von Abel (Fondation S. Celibidache), Pierre Cao et Catherine Simonpietri à l’INECC (Metz) et au Conservatoire de Luxembourg (L).

Chanteur, il se produit dans divers ensembles vocaux parisiens, les choeurs des opéras de Metz, Tours, Toulouse et en récital (création des Chansons vendéennes de José David). Chef d’orchestre, il est l’assistant de Nicolas Brochot (Les Bavards d’Offenbach, 1991), directeur musical du spectacle « Les Voix du Sérail », mis en scène par Michel Giès, conçu et présenté par Ève Ruggieri (Festival de Carpentras, 1992).

Bénéficiant d’une bourse du Robert Shaw Choral Institute (Ohio/USA) en tant que chanteur et chef de chœur, il effectue plusieurs séjours aux Etats-Unis entre 1994 et 1997 qui lui permettent de recevoir les conseils de Robert Shaw et de chanter sous sa direction au sein des Robert Shaw Festival Singers en France et à New York (Carnegie Hall). Il enregistre également sous sa direction deux disques consacrés à la musique chorale européenne et américaine du XXe siècle, enregistrements consacrés en 1995 par deux Diapasons d’or.

En 1999, il fonde le Groupe vocal Gymel, ensemble consacré à la musique vocale européenne du XIXe siècle à nos jours. Avec cet ensemble, il donne de nombreux concerts à Paris, en région parisienne, Champagne-Ardennes, Centre, Touraine et Normandie, il aborde le répertoire a cappella religieux et profane, notamment slave et crée des œuvres de compositeurs français contemporains (Bicalho, Maillé, Marçot). En 2007, l’ensemble est finaliste du Concours national du Florilège vocal de Tours.

Pierre Louis Godeberge enseigne la direction de chœur au Conservatoire National de Région Francis-Poulenc de Tours (Val de Loire). Il est également chargé de la formation à la direction de chœur et dirige le Choeur de chambre du Département de musicologie de l’Université François-Rabelais de Tours. Il anime des stages de formation à la direction de chœur avec le Cepravoi (« Mission Voix » Région Centre), les Voix de l’Aure-Orphéon de Bayeux (Normandie) et de stages thématiques annuels de chant choral (Vêpres opus 37 de Serge Rachmaninov à Paris et Tours en 2011-2012). En 2012, il sera chef invité des Glendale Concert Singers de Los Angeles (USA).

Pierre Louis Godeberge est secrétaire de l’Institut Français d’Art Choral (I.F.A.C.), membre de Choralies-A Coeur Joie et de la Société Française des Chefs de Chœur.

