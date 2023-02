Pierre-Louis SUZANNE

Bienvenue sur mon profil !

Je participe à l'évolution des entreprises, au développement des Ressources Humaines et la transformation digitale en exploitant mes compétences en RH, Marketing et Digitales ainsi que ma curiosité pour les nouvelles technologies.



Fort de ce parcours et plein de nouvelles idées, je serai ravi de travailler avec vous sur les évolutions et l'accompagnement du changement dans les entreprises.