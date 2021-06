Pierre MARCHAL

Mon agence www.seo.fr, grâce à sa longue expérience et son savoir faire, permet aux sites internet de se positionner sur les meilleures places des moteurs de recherche.



Cela permet, nos seulement d'accroître significativement la notoriété de votre site, mais également un coût de captation de nouveau client infime par rapport à d'autres canaux.



N'hésitez pas à me contacter pour réaliser un audit de votre site et vous conseiller sur votre stratégie numérique.





EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE



1993-2001 et 2007-2008 :



Responsable régional des ventes. Secteur France Nord. LogicMax Technologie

Mise à niveau du parc clients pour la nouvelle norme de télétransmission (Sésam Vitale 1.40), paramétrage, tests, formation des utilisateurs aux nouvelles fonctionnalités.

Installation et paramétrage de logiciels en réseau hétérogène (Mac/PC)



2001-2007 :



Responsable technico-commercial informatique. E.R.I.C. France

Mise en place et support de solutions de gestion, de télétransmission et dimagerie médicale pour les cabinets de chirurgiens-dentistes libéraux.

Suivi SAV fournisseurs.



1986-1993 :



Ingénieur commercial grands comptes et Éducation Nationale. KA Informatique

Vente de solutions et de services informatiques Windows et Macintosh.



Mes compétences :

Gestion de sites internet