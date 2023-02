Pierre Marie BUCHET

Plus de quinze années d'expérience dans le monde de l'immobilier en France et au Royaume Uni, dont six dans le secteur Résidentiel à divers postes (Négociateur, Responsable d'Agence, Responsable Audit et Formation); et huit années dans l'expertise immobiliere en France et en Grande Bretagne.



Je travaille actuellement à Londres pour CUSHMAN & WAKEFIELD comme Directeur dans le département Expertise internationale où je gère au quotidien une équipe d experts intervenant dans toute la zone EMEA.



Notre équipe réalise des expertises de biens et droits immobiliers pour un large nombre de client investisseurs mais egalement banques, foncières ou établissements publics.







EMPLOYMENT HISTORY



Cushman & Wakefield, LONDRES, Avril 2014

DEPARTEMENT EXPERTISE INTERNATIONALE, Directeur



CBRE, LONDRES, Juillet 2012

DEPARTEMENT EXPERTISE INTERNATIONALE, Directeur





CBRE, LYON, Mai 2010 - Juin 2012

DEPARTEMENT EXPERTISE, Directeur Régional





CBRE, LONDON, Jan 2006 - Avril 2010

INTERNATIONAL VALUATION TEAM, Associate Director



KEOPS (Groupe Crédit Foncier), PARIS Oct 2003 – Dec 2005

HEAD OF AUDITS AND TRAINING



COEXTIM (Groupe BNP), PARIS, Feb 2002 – Oct 2003

VALUATION SURVEYOR



KEOPS (Groupe CREDIT FONCIER)Feb 1998 – Oct 2002

AGENCY HEAD



Mes compétences :

Londres

Immobilier

Expertise

Valuation